В центре Москвы эвакуировали клинику из-за задымления

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Около ста человек эвакуировали в субботу из медицинского учреждения в центре столицы.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, поступила заявка о задымлении по адресу Петровка, 24, строение 1. По ее данным, замыкание произошло в электрощитовой, людей эвакуировали до приезда спасателей. Возгорания нет, отметили в ведомстве.

Информированный источник уточнил агентству, что по этому адресу расположен Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы.

Собеседник "Интерфакса" сообщил, что из здания было эвакуировано около 100 человек.