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Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 8308 до 8379.

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 553 713 случаев коронавируса, 405 577 человек вылечились от инфекции.

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