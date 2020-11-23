В отделении полиции на северо-западе Москвы произошел пожар

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в здании УВД на северо-западе Москвы потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник.

На втором этаже административного двухэтажного здания по Маршала Конева, 6 загорелись личные вещи на площади 2 кв. метра, заявил собеседник агентства. "Возгорание ликвидировано", - сказали в МЧС.

Ранее о возгорании в здании следственного управления УВД Северо-Западного административного округа "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По словам собеседника агентства, со второго этажа шел дым, была проведена эвакуация людей.