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В отделении полиции на северо-западе Москвы произошел пожар

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в здании УВД на северо-западе Москвы потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник.

На втором этаже административного двухэтажного здания по Маршала Конева, 6 загорелись личные вещи на площади 2 кв. метра, заявил собеседник агентства. "Возгорание ликвидировано", - сказали в МЧС.

Ранее о возгорании в здании следственного управления УВД Северо-Западного административного округа "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По словам собеседника агентства, со второго этажа шел дым, была проведена эвакуация людей.

Москва МЧС МВД

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