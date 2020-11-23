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На центральном участке зеленой ветки метро Москвы прерывали движение

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Движение поездов от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии столичного метро прервано днем в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительной информации, причиной остановки движения стало задымление под одним из поездов", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, задымление произошло под поездом, который был на откатке, без людей. "В настоящее время в тоннелях на центральном участке Замоскворецкой линии поездов с людьми нет", - добавил он.

Столичный департамент транспорта в 14:30 понедельника сообщил, что движение на Замоскворецкой линии вводится в график.

Ранее для проверки состава и инфраструктуры был остановлен обкаточный поезд, следовавший без пассажиров. Сразу после его проверки поезда продолжили курсировать в обычном режиме.

Замоскворецкая линия Московский метрополитен Москва

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