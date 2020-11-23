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В "Матросской тишине" предотвратили нападение на сотрудников СИЗО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники московского следственного изолятора № 1 ("Матросская тишина") пресекли попытку нападения арестантов в ходе планового обыска, никто не пострадал.

"21 ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска", - говорится в сообщении пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Отмечается, что "сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения".

В ФСИН заявили, что подозреваемые и обвиняемые, а также сотрудники были осмотрены медработниками. Отмечается, что никто из них в медицинской помощи не нуждается.

В настоящее время проводится проверка, материалы будут переданы в следственные органы.

ФСИН Матросская тишина Москва

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