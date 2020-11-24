"Мосгаз" заявил, что источником "хлопка" в доме на юге Москвы была ТВ-передача

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Информация об инциденте с газом в жилом доме на юге столицы, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе "Мосгаза" во вторник.

"Заявка с категорией "хлопок газа" поступила в Центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз" по каналам экстренной линии. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет", - рассказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что заявка поступила от хозяйки одной из квартир дома 8 на улице Малая Тульская.

В пресс-службе добавили, что хлопок, со слов женщины, на самом деле был в передаче, которая шла по телевизору.