В Москве сохранят бесплатное посещение природных территорий

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения в Москве и в дальнейшем будет оставаться бесплатным.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По решению Собянина, от платы за посещение ООПТ регионального значения будут освобождены все граждане без исключения. Исторически сложившийся порядок бесплатного и общедоступного отдыха на природных территориях будет сохранен и в дальнейшем, уточнили в пресс-службе.

В 2018 году федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года был дополнен статьей 5.1, регулирующей вопросы взимания платы за посещение ООПТ.

В 2020 году правительство России утвердило порядок расчета и взимания такой платы. При этом субъекты РФ имеют право устанавливать льготные категории граждан, которые могут посещать ООПТ регионального значения бесплатно.

В число наиболее известных ООПТ Москвы входят Национальный парк "Лосиный остров" (включает в себя 6 лесопарков и занимает почти 12 тыс. га, одна треть его территории – в черте Москвы), ландшафтный заказник "Тропаревский", природный заказник "Воробьевы горы", природно-исторические парки "Царицыно", "Сокольники", "Измайловский парк", "Останкино".