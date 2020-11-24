Машина влетела в пешеходов на северо-западе Москвы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Автомобилист сбил пешеходов на северо-западе Москвы после столкновения с другой легковушкой, есть жертва, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

Там отметили, что ЧП произошло около 13:30 на ул. Маршала Бирюзова в районе д.18. Две машины столкнулись, после чего один автомобиль врезался в пешеходов на тротуаре.

По данным полиции, в результате происшествия два человека пострадали и один от полученных травм скончался.

Как уточнили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, среди пострадавших - один несовершеннолетний.

В настоящее время в районе места аварии затруднений в движении автомобилей нет, отметили в пресс-службе.