МК узнал о смерти начальника одного из управлений Минобороны
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев умер в Москве на 63-м году жизни, сообщила в четверг газета "Московский комсомолец".
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.
Главное управление глубоководных исследований Минобороны называют одной из самых засекреченных военных структур.
СМИ сообщают, что вице-адмирал умер 25 ноября в госпитале в Москве.