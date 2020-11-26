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МК узнал о смерти начальника одного из управлений Минобороны

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев умер в Москве на 63-м году жизни, сообщила в четверг газета "Московский комсомолец".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Главное управление глубоководных исследований Минобороны называют одной из самых засекреченных военных структур.

СМИ сообщают, что вице-адмирал умер 25 ноября в госпитале в Москве.

Минобороны

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