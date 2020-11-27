Суд в Москве вынес приговор одному из создателей "Нафтогаза Украины"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу НАК "Нафтогаз Украина" и экс-руководителя Государственного управления делами Украины Игоря Бакая за особо крупное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Приговор был вынесен накануне, 26 ноября. Суд признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Бакай был задержан в Москве в октябре 2017 года и с санкции суда заключен под стражу. Впоследствии мера пресечения ему была изменена на домашний арест.

Как сообщалось, следствием Бакаю было вменено хищение $12 млн у Metalloinvest Limited, полученных в рамках договора займа от имени ООО "Индустриальная группа "Русский медведь". В МВД России, комментируя дело Бакая, называли сумму в 630 млн руб.

Биография Бакая

Бакай, имеющий гражданства России, Украины и Греции, - в прошлом влиятельный украинский политик, один из создателей "Нафтогаза".

Занимал пост первого председателя правления компании с 1998 по 2000 год. С 1997 год по 2000 год был внештатным советником президента Украины Леонида Кучмы. В 2003-2004 годах возглавлял Государственное управление делами Украины.

В 2005 году Бакай получил российское гражданство.

Он фигурировал в ряде уголовных дел, которые расследовали украинские правоохранительные органы. В 2005 году МВД Украины объявило его в розыск по делу о злоупотреблениях полномочиями.

В 2010 году по решению суда в Киеве все уголовные дела в отношении Бакая были прекращены.