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Более тысячи жителей Дмитровского округа обеспечили чистой водой

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Новую станцию водозаборного узла открыли в поселке Новое Гришино Дмитровского округа, сообщает в субботу пресс-служба администрации муниципалитета.

"Теперь более тысячи жителей будут обеспечены чистой водой", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте пресс-службы в инстаграм.

Объект ввели в эксплуатацию в рамках реализации программы губернатора "Чистая вода".

В администрации отмечают, что у местных жителей качество воды уже улучшилось, однако, мониторинг будет проводиться еще в течение месяца.

Станцию очистки воды планировали открыть в поселке в 2018 году, но при проведении работ были выявлены нарушения. Открытие состоялось после устранения всех недочетов.

Как сообщалось, в 2020 году на территории Подмосковья в рамках программы губернатора "Чистая вода" выполняется модернизация и строительство 33 водозаборных узла на территории восьми муниципальных образованиях.

Запланированные на 2020 и 2021 годы мероприятия по программе "Чистая вода" позволят улучшить качество питьевой воды для 400 тыс. жителей Подмосковья, отмечают в МинЖКХ.

Подмосковье Новое Гришино Чистая вода ЖКХ

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