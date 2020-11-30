Новый рекорд по договорам долевого участия с кредитами поставлен в Москве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2020 года в Москве зарегистрировано 7 080 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, сообщили в столичном Росреестре.

Глава ведомства Игорь Майданов уточнил, что это на 5% больше, чем в предыдущем месяце (6 738). По его словам, в целом в Москве за десять месяцев текущего года объем зарегистрированных Росреестром ДДУ на рынке жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитов увеличился в два с половиной раза: с 2,8 тыс. в январе до 7,1 тыс. по итогам октября – максимального за все время показателя по числу таких договоров.

В Росреестре добавили, что в годовом выражении показатель увеличился практически вдвое (+90%) – в октябре прошлого года оформлено 3 716 таких договоров на первичном рынке.

Всего за десять месяцев текущего года столичным Росреестром зарегистрировано 39 602 договора в новостройках с привлечением кредитов - на 13% больше, чем годом ранее за аналогичный период (35 015). При этом доля таких договоров в общем количестве зарегистрированных в столице ДДУ за этот период (83 824) увеличилась до 47%, тогда как в прошлом году за этот же период (88 572) она составила 39,5%.