В Москве отменили единый график работы нотариальных контор

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Существовавший ранее в Москве единый график работы нотариальных контор отменен, теперь они будут принимать посетителей по гибкому расписанию.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства во вторник.

"Нотариусы Москвы смогут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя дни и часы приема посетителей. При этом количество приемных часов не должно быть менее 30 часов в неделю", - говорится в сообщении.

Ранее нотариальные конторы Москвы работали по единому графику: с 09:00 или 10:00 до 18:00 или 19:00, перерыв на обед - с 13:00 до 14:00 или с 14:00 до 15:00. Работа в выходные дни, а также в вечернее время (после 18:00 и до 21:00) осуществлялась дежурными нотариальными конторами.

Теперь московские нотариусы смогут выбирать более удобный для посетителей график работы в зависимости от дня недели, месторасположения нотариальной конторы. Предполагается, что отмена единого графика поможет увеличить число нотариальных контор, работающих в выходные дни и вечернее время, что более удобно для работающих москвичей, отмечает пресс-служба.