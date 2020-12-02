Девять поездов задержались из-за повреждения троса контактной сети в Химках

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Девять поездов, в том числе "Сапсан", задержались из-за повреждения троса контактной сети железной дороги в подмосковных Химках, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При демонтаже пешеходного моста на перегоне "Химки-Сходня" был поврежден трос контактной сети. Произошла задержка восьми пригородных электропоездов на 40 минут и "Сапсана" на 15 минут", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в связи с происшествием было организовано движение по другому пути, пострадавших нет. Сама контактная сеть повреждений не получила.