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Грудного ребенка выбросили в окно в Новой Москве

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело об убийстве ребенка (ч.2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщается на сайте СКР, в пятницу на территории Троицкого и Новомосковского округа вблизи жилого дома было найдено тело младенца с травмами, характерными для падения с высоты.

В квартире были мать ребенка и ее знакомая, которая, по предварительным данным, и совершила преступление. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

СКР

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