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На ж/д станции Москворечье произошло возгорание

Поезда Курского направления минуют станцию

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание произошло вечером в пятницу на железнодорожной станции Москворечье, сообщил столичный департамент транспорта.

"Поезда МЦД-2 и Курского направления в сторону области временно не останавливаются на станции Москворечье из-за возгорания на платформе. Причина возгорания выясняется, пострадавших нет", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

На месте работают пожарные службы.

По данным департамента, около 22:40 возгорание локализовано.

По информации департамента, с 23:00 поезда МЦД-2 и Курского направления в сторону области снова останавливаются на станции Москворечье.

Москва МЦД

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