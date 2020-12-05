Отреставрированные картины из "золотой коллекции" Союзмультфильма выходят в прокат

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Отреставрированные картины из "золотой коллекции" "Союзмультфильма" появятся в прокате в Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк", "Формула Кино", "Кино Окко" с 5 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

В первый сборник программы показов реставрированных мультфильмов киностудии "Союзмультфильм" вошли такие хиты, как "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Сказка о царе Салтане", "Тайна третьей планеты", "Щелкунчик".

"Картины предстанут в совершенно новом качестве после восстановительных работ, проделанных специалистами киностудии "Союзмультфильм"",- пообещали в пресс-службе.

Там рассказали, что за годы после своего создания пленки с фильмами потеряли в цвете, а также приобрели естественные повреждения, из-за чего изображение, которое получалось в результате оцифровывания видеопленки, не соответствовало современным стандартам теле- и кинопоказа. Кроме того, для восстановления оригинальной цветовой палитры фильмов привлекались члены творческих групп, которые создавали фильмы в советское время. Так, например, за процессом восстановления цвета "Тайны третьей планеты" внимательно наблюдала художник-постановщик картины Наталья Орлова.

"Сложная работа по восстановлению классических мультфильмов очень важна для понимания высокой значимости произведений анимации. Таким образом молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством "золотой коллекции", многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а мы - увидеть по-новому знакомые с детства картины", - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Кроме реставрированных картин в программу показов вошли также мультфильмы легендарного режиссера и художника Леонида Шварцмана, который в этом году отпраздновал 100-летний юбилей.