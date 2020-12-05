Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:31Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

Отреставрированные картины из "золотой коллекции" Союзмультфильма выходят в прокат

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Отреставрированные картины из "золотой коллекции" "Союзмультфильма" появятся в прокате в Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк", "Формула Кино", "Кино Окко" с 5 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

В первый сборник программы показов реставрированных мультфильмов киностудии "Союзмультфильм" вошли такие хиты, как "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Сказка о царе Салтане", "Тайна третьей планеты", "Щелкунчик".

"Картины предстанут в совершенно новом качестве после восстановительных работ, проделанных специалистами киностудии "Союзмультфильм"",- пообещали в пресс-службе.

Там рассказали, что за годы после своего создания пленки с фильмами потеряли в цвете, а также приобрели естественные повреждения, из-за чего изображение, которое получалось в результате оцифровывания видеопленки, не соответствовало современным стандартам теле- и кинопоказа. Кроме того, для восстановления оригинальной цветовой палитры фильмов привлекались члены творческих групп, которые создавали фильмы в советское время. Так, например, за процессом восстановления цвета "Тайны третьей планеты" внимательно наблюдала художник-постановщик картины Наталья Орлова.

"Сложная работа по восстановлению классических мультфильмов очень важна для понимания высокой значимости произведений анимации. Таким образом молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством "золотой коллекции", многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а мы - увидеть по-новому знакомые с детства картины", - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Кроме реставрированных картин в программу показов вошли также мультфильмы легендарного режиссера и художника Леонида Шварцмана, который в этом году отпраздновал 100-летний юбилей.

Новости

Ещё 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве

На ж/д станции Москворечье произошло возгорание

В Волоколамске убили и сожгли семью из трех человек

Пандемия коронавируса

На COVID-вакцинацию в Москве уже записались 5 тыс. человек

Пандемия коронавируса

Ажиотажного спроса на COVID-вакцинацию в московских клиниках пока нет

Ажиотажного спроса на COVID-вакцинацию в московских клиниках пока нет

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Депздрав опроверг сообщения о принуждении к вакцинации врачей поликлиники в Москве

Депздрав опроверг сообщения о принуждении к вакцинации врачей поликлиники в Москве

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Ограничения в Москве планируют снять к середине следующего года

Ограничения в Москве планируют снять к середине следующего года
Пандемия коронавируса

Собянин объявил о старте COVID-вакцинации в Москве с 4 декабря

Собянин объявил о старте COVID-вакцинации в Москве с 4 декабря
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');