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"Клонировавший деньги" мошенник из Африки задержан в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у граждан под предлогом "магического приумножения", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что мужчина занимался так называемым "клонированием" денег по отработанной схеме. Для совершения ритуала он использовал купюру потенциальной жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинание и обливал их жидкостью, которую называл волшебной. Затем демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму", - сказала Волк журналистам.

Она отметила, что подозреваемый проделывал такой ритуал со всей пачкой денег клиентов, подменяя их на фальшивые.

Мужчину задержали в квартире на Хорошевском шоссе при попытке хищения более 22 миллионов рублей у очередного обратившегося к нему гражданина. Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичное преступление 45-летний уроженец государства Центральной Африки.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК РФ) и о мошенничестве (159 УК РФ). Фигурант арестован.

Москва МВД России

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