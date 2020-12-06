Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекорду

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Главная метеостанция столицы в 12:00 и 13:00 воскресенья зафиксировала атмосферное давление 767,7 и 766,6 мм ртутного столба соответственно, сообщил сайт "Метеоновости".

Рекорд атмосферного давления для 6 декабря составляет 768 мм ртутного столба, он сохраняется с 2002 года.

Как пишут "Метеоновости", по расчетам синоптиков, давление продолжит расти и его окончательное значение можно будет узнать в конце суток.

Сайт уточняет, что в начале новой недели в Москве сохранится высокий фон атмосферного давления, не исключены рекордно высокие значения.

Метеорологи и медики традиционно рекомендуют метеозависимым людям и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне аномально высокого атмосферного давления избегать физических нагрузок, поддерживать себя лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом.