Корреспондентку "России 1" насильно удерживали в московской кальянной

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Корреспондентку "России 1" Александру Афанасьеву удерживали в кальянной в центре Москвы, сотрудники заведения нанесли ей травмы, сообщает сайт телеканала.

"В центре Москвы сотрудники кальянной заперли и не выпускали нашу коллегу, корреспондента канала "Россия 1" Александру Афанасьеву, которая снимала репортаж о нарушении мер профилактики против коронавируса", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что выбраться на улицу журналистка смогла только после того, как приехал вызванный оператором наряд полиции.

"Позже в отделении полиции Афанасьева написала заявление, в котором попросила привлечь работников кальянной к ответственности. Правоохранительные органы проводят проверку", - поясняется в сообщении.

По данным телеканала, заведение находится по адресу Спартаковская площадь, дом 16/15, строение 2.