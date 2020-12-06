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Машина "скорой" опрокинулась после столкновения с легковушкой в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Два фельдшера, предварительно, пострадали в результате аварии с участием кареты скорой помощи и легковушки в Москве, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Как говорится в твиттере управления, в 15:45 на перекрестке дублера Проспекта Мира и Звёздного бульвара, около дома 109 по Проспекту Мира, произошло столкновение автомобилей скорой помощи и Lexus RX. После него машина скорой опрокинулась.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины произошедшего.

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