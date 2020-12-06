Машина "скорой" опрокинулась после столкновения с легковушкой в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Два фельдшера, предварительно, пострадали в результате аварии с участием кареты скорой помощи и легковушки в Москве, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Как говорится в твиттере управления, в 15:45 на перекрестке дублера Проспекта Мира и Звёздного бульвара, около дома 109 по Проспекту Мира, произошло столкновение автомобилей скорой помощи и Lexus RX. После него машина скорой опрокинулась.

В 15.45 на перекрестке дублера Проспекта Мира и Звёздного бульвара, около дома 109 по Пр-ту Мира, произошло столкновение автомобилей Скорой помощи и Лексус RX. После столкновения а/м скорой помощи опрокинулся. По предварительным данным пострадали два фельдшера а/м скорой помощи. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) December 6, 2020

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины произошедшего.