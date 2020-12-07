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В Москве побит рекорд атмосферного давления 1959 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Рекорд атмосферного давления, установленный в 1959 году, побит в Москве в ночь на понедельник, сообщил сайт "Метеоновости".

"В Москве, на ВДНХ, в полночь давление достигло 1024,2гПа (768,4 мм рт.ст.), что на 0,3 гПа выше прежнего рекорда 1959 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье был побит рекорд атмосферного давления, установленный 6 декабря 2002 года (768 мм рт.ст.). На станции ВДНХ в 18:00 барометр показал 768,1 мм рт.ст.

Метеорологи и медики традиционно рекомендуют метеозависимым людям и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне аномально высокого атмосферного давления избегать физических нагрузок, поддерживать себя лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом.

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