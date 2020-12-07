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Москва и Пекин подписали новую трехлетнюю программу сотрудничества

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали Программу сотрудничества между правительством российской столицы и народным правительством Пекина на 2021-2023 годы.

Церемония подписания прошла в понедельник в режиме видеоконференции в рамках онлайн-форума "Москва - Пекин-25: новое время - новые возможности", посвященного 25-летнему юбилею установления дружественных партнерских отношений между столицами России и Китая.

Собянин отметил, что Москва и Пекин продолжают активно взаимодействовать на уровне отраслевых направлений в области городского строительства, транспорта, образования, науки. "Буквально не так давно мы подписали соглашение между Пекинским научным парком и Московским инновационным кластером", - сказал Собянин во время церемонии.

Он отметил, что в следующем году пройдет российской-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству, итоги которого подведут в Пекине и Москве.

По словам Собянина, две столицы продолжат развивать отношения в области образования, здравоохранения, науки, ЖКХ. Кроме этого, будет развиваться сотрудничество по таким направлениям, как строительство метрополитена, управление транспортными потоками, управление городским хозяйством.

"В 2022 году в Пекине пройдет зимняя Олимпиада, и очень важно развитие транспорта и тот опыт, который мы накопили в Москве в период чемпионата мира по футболу, который проводили в 2018 году", - отметил мэр.

Чэнь Цзинин отметил, что пандемия коронавируса серьезно ударила по экономике, и Пекин готов делиться с Москвой опытом в борьбе с инфекцией, сотрудничать в вопросах вакцинации от COVID-19.

Кроме того, по его словам, у двух городов большой потенциал сотрудничества в цифровизации, инвестиционном взаимодействии, научно-техническом развитии. Также, отметил мэр Пекина, с открытием нового аэропорта в Пекине есть больше возможностей для развития взаимного туризма.

Подписанной программой в частности предусмотрены создание базы данных отраслевых экспертов в конкретных областях с целью обмена научными и техническими талантами; развитие сотрудничества в области гуманитарных наук посредством обмена преподавателями, школьниками и студентами; обмен опытом в управлении городским транспортом, планировании организации перевозок для зимних Олимпийских игр в 2022 году; обмен опытом в сфере профилактики и контроля заболеваемости COVID-19, лечения пациентов и диагностики.

Двусторонние отношения между Москвой и Пекином строятся на основе Соглашения об установлении дружественных партнерских отношений от 16 мая 1995 года.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, несмотря на пандемию COVID-19, объем взаимной торговли между Москвой и Китаем за 9 месяцев 2020 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $20,5 млрд, в том числе экспорт из Москвы – $1,46 млрд, импорт из Китая – $19.

Москва Пекин Китай Сергей Собянин Чэнь Цзинин

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