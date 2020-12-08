Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

В столице подморозило до минус 10,2 градуса

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Главная столичная метеостанция в районе ВДНХ во вторник утром зафиксировала минимальную с начала нынешней зимы температуру, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"К 9:00 вторника в городе подморозило до минус 10,2 градуса. Впервые с начала холодов температура опустилась ниже отметки минус 10 градусов", - сказал представитель метеобюро.

По его информации, прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы.

Самым морозным за всю историю метеонаблюдений 8 декабря в Москве было в 1896 году (минус 29 градусов), самым теплым - в 2008 году (плюс 6,8 градуса), уточнили в метеобюро.

По прогнозу синоптиков, морозная и солнечная погода с высоким атмосферным давлением и ночными температурами ниже минус 10 градусов сохранится в столичном регионе как минимум до субботы, 12 декабря.