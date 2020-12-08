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В московской квартире обнаружили арсенал оружия и боеприпасов

Хозяин квартиры - сотрудник центра имени Хруничева, сообщил информированный источник

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники столичных правоохранительных органов обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в квартире мастера АО "ГКНПЦ имени М.В. Хруничева" на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В квартире на Магистральном переулке задержан мастер производственного участка АО "ГКНПЦ имени М.В. Хруничева", у которого было обнаружено и изъято порядка 15 пистолетов, два револьвера и 93 патрона различного калибра", - сказал собеседник агентства во вторник.

Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что задержанный является коллекционером-оружейником. "Практически все изъятое оружие относится к концу 19 - началу 20 веков. Сейчас оно пройдет экспертизу на предмет боеспособности", - сказал источник. Он добавил, что возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время - ракеты-носители (РН) семейства "Протон" и разгонные блоки к ним. Ведется разработка перспективного семейства РН "Ангара".

Москва Центр имени Хруничева Роскосмос

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