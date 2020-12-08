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Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в подмосковных Люберцах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Шесть пострадавших в результате столкновения маршрутного такси и двух легковушек в Люберцах госпитализированы, им оказывается помощь. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

"Пострадавшие доставлены в больницу. Находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

ДТП с участием двух легковых автомобилей и маршрутного такси произошло в Люберцах, в результате пострадали шесть человек.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, детей среди пострадавших нет.

Московская область Люберцы ДТП

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