В Москве поймали двоих полицейских-вымогателей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Москве двое полицейских с сообщниками вымогали деньги у граждан под угрозой привлечения их к уголовной ответственности, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Представитель полиции не уточнил сумму, которую требовали у граждан. По его данным, следственными органами принято процессуальное решение.

Васенин отметил, что сотрудники будут уволены из ОВД по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.