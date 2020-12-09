Москва откажется от льготной программы по страхованию жилья

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Москвы отказывается от продления льготной программы по страхованию жилья на 2021 год. Об этом заявил "Интерфаксу" президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По его словам, представители союза получили такую информацию в ходе состоявшихся на днях устных консультаций по поводу дальнейшей судьбы городской программы страхования жилья с представителями правительства Москвы, а Национальная ассоциация обществ взаимного страхования в официальном ответе столичного ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования".

До этого, сказал Юргенс, ВСС направил свои предложения о сохранении программы на будущий период и ее модернизации в пользу города, но они не нашли поддержки. Так, согласно предложениям, 100% убытков жилью при наступлении страховых событий по этой столичной программе страховщики-участники программы готовы покрывать за свой счет. В последнее время такие убытки покрывались в пропорции 15% за счет города и 85% за счет страховщиков.

Полностью коммерческое страхование обойдется дороже

"Мы пока не получили официального ответа на эти предложения, однако из устных обсуждений намерение властей города завершить программу, которая признана успешной и действовала 23 года, со следующего года очевидно. Жители Москвы уже получают извещения о том, что их квартиры на следующий год не будут застрахованы по городской программе. Таким образом, для москвичей остается доступной лишь опция полностью коммерческого страхования, которое во много раз дороже", - сказал глава ВСС.

Закрытие программы льготного страхования жилья Юргенс считает "парадоксальным решением". Для самих страховщиков это оказалось "негативным прецедентом", поскольку в основу закона о добровольном страховании жилья от ЧС положены индивидуальные региональные программы страхования. Московская программа всегда считалась единственной успешной и приводилась в пример на всех стадиях обсуждения законопроекта и позже.

"Московская программа считалась образцом для подражания, ее планировалось тиражировать на другие регионы", - заявил Юргенс.

"Сначала принимается федеральный закон о страховании жилья от ЧС, с которым не вполне были согласны страховщики, - продолжил он. - Федеральный закон не исполняется, за 2 года ни одна новая региональная программа страхования жилья от ЧС не принята. К закону разработаны и приняты Минфином и ЦБ свыше десятка нормативных актов. Делегации из представителей ЦБ, Минфина и ВСС провели серию семинаров по всей стране, начиная с регионов, подверженных ЧС, для разъяснения закона. Закон предполагает совместное финансирование убытков граждан от потери или ущерба жилью из средств бюджета (на ЧС) и за счет коммерческих выплат. В результате страхование должно было стать доступным по цене гражданам и весомым с точки зрения объема выплат. Если единственная успешная программа региона-лидера по страхованию жилья закрывается, возникает вопрос, зачем все это было нужно?", - задается риторическим вопросом Юргенс.

О нулевом эффекте с момента принятия федерального закона о страховании жилья говорила на конференции по страхованию в конце октября этого года и представитель департамента финансовой политики Минфина Тамара Ерохина.

Москва отказала НАВС в сотрудничестве

В отличие от ВСС, официальный ответ на вопрос о дальнейшей судьбе московской программы страхования жилья за подписью генерального директора ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования "Дмитрия Ковалева (текстом располагает "Интерфакс") получила Национальная ассоциация обществ взаимного страхования (НАВС). Письмо ей стало ответом на предложения ассоциации по сотрудничеству в рамках московской программы страхования жилья.

"По результатам открытого конкурса, проведенного в 2017 году, со страховщиками заключены договоры на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Продолжение реализации комплексной системы страхования после окончания указанных договоров в настоящее время не планируется", - говорится в ответном письме московского центра в адрес НАВС.

В обращении самой НАВС в адрес мэра столицы, было предложено "рассмотреть возможность создания городского общества взаимного страхования Москвы для реализации столичной программы льготного страхования жилья". Правда, как пояснили "Интерфаксу" в ассоциации, реализация таких предложений потребует не одного года, это не краткосрочный план действий, а стратегическое предложение.

"Цивилизованный рынок страхования жилья"

Ранее в департаменте городского имущества города Москвы "Интерфаксу" на вопрос о планах по сворачиванию городской программы ответили, что ее целью являлось "обеспечение москвичей качественным и доступным страховым продуктом, который покрывал бы наиболее распространенные риски". Правительство Москвы рассчитывало сформировать в столице цивилизованный рынок страхования жилья. Отмечается, что эта задача была выполнена.

"Сегодня на московском рынке страхования жилья присутствует много сильных игроков, которые предлагают разнообразные и доступные продукты страхования. В настоящее время город анализирует ситуацию и на основании этого будет принимать решение о дальнейшем развитии программы", - сообщили тогда агентству в отделе внутренних и внешних коммуникаций столицы.

"Опыт московской программы наглядно продемонстрировал: уровень выплат по страхованию жилья в благополучном мегаполисе крайне низкий, убытков мало. А коммерческим страховщикам нет необходимости без понуждения предлагать программы страхования жилья в неблагополучных регионах, где регулярно случаются ЧС и масштабно реализуются риски гибели жилья. Задачу выравнивания убытков по территории страны должен был решить федеральный закон о страховании жилья от ЧС, но он не работает", - сказал "Интерфаксу" представитель одного из участников программы.

Без полиса окажутся 2,4 млн московских квартир

Московская программа льготного страхования жилья была создана в 2002 году. По данным НАВС, в рамках программы в настоящее время застраховано 60% московских семей и 2,4 млн квартир. Стоимость страхования квадратного метра по программе составляет 2 рубля, платеж зависит от площади квартиры, включается в квитанцию на оплату коммунальных услуг по желанию владельца квартиры, предусмотрена ежемесячная рассрочка уплаты премии. Следствие дешевизны полиса - недостаточно высокий уровень страхового покрытия. В начале программы пропорция участия бюджета Москвы и страховщиков в выплатах составляла 70 на 30 соответственно, в 2020 году она изменилась на 15 к 85.

"Жалоб страхователей-участников программы минимальное количество – на 1 тыс. договоров приходится порядка 10 жалоб", - сообщил заместитель генерального директора "Ингосстраха" Виктор Кучер, курирующий участие компании в программе.

В программе страхования московского жилья до конца года работают пять страховых компаний, сфера деятельности которых охватывает по два столичных округа. В их числе АО "АльфаСтрахование" (в ЗАО и САО), САО "ВСК" (СЗАО и ЮЗАО), ООО "СК "Согласие" (СВАО, ЗелАО и ТиНАО), ООО СК "ВТБ Страхование" (ЮВАО и ЮАО), СПАО "Ингосстрах" (ЦАО и ВАО).