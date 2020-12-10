Доля пустующих ресторанов в центре Москвы выросла почти вдвое

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - За 2020 год доля свободных помещений на ресторанных улицах Москвы достигла рекордного значения, увеличившись почти в два раза по сравнению с показателями прошлого года, сообщили в консалтинговой компании JLL.

"За год вакантность в основных ресторанных локациях выросла почти вдвое - с 7,3% на конец 2019 года до 13,6% в декабре 2020 года. Достигнутый уровень является самым высоким за последние четыре года", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что больше всего ресторанных помещений освободилось на Большой Дмитровке - если на конец 2019 года на улице не было свободных помещений, то сейчас вакантность составляет 12,5%. За 2020 год там закрылись более 5 крупных ресторанов. На Покровке и Мясницкой улицах стало на 10,8 п.п. и 8,5 п.п. больше свободных помещений. Там закрылось около шести кафе и ресторанов.

Эксперты добавили, что меньше всего негативные последствия пандемии коснулись таких локаций, как Кузнецкий Мост и Патриаршие пруды - увеличение вакантности за год составило менее 1%.

"Все сетевые операторы сейчас фокусируются на оптимизации своего портфеля. Приоритет отдается удачным локациям, где есть высокий трафик и гибкие условия аренды. Такие помещения всегда найдут своего арендатора", - отметила руководитель отдела стрит-ритейла компании JLL Екатерина Подлесных.

Она пояснила, что крупные ресторанные сети продолжают смотреть площадки в рамках оптимизации своего портфеля или новых открытий, но отдают предпочтения тем локациям, где арендные ставки снижены.

По данным JLL, средние ставки аренды на ресторанных улицах Москвы варьируются от 70 до 160 тыс. рублей за кв. метр в год. Самыми дорогими локациями являются Кузнецкий Мост, Никольская улица и район Патриарших прудов. При этом за этот год средние ставки аренды в некоторых локациях снизились на 5-15%.

"В первой половине 2021 года мы ожидаем дальнейшего повышения доли свободных помещений в ресторанных локациях. Этому будут способствовать ограничения для операторов общественного питания, которые будут действовать в течение всех новогодних праздников, неопределенность со сроками снятия этих ограничений и возвращением к "доковидной" жизни, а также крайняя осторожность ритейлеров и рестораторов в отношении открытия новых точек и развития физических сетей", - прогнозирует руководитель отдела исследований компании JLL в России Владислав Фадеев.

Восстановления стрит-ритейла на центральных улицах аналитики прогнозируют не ранее второй половины 2021 года.