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Москвичам пообещали снег в ночь на понедельник

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Бесснежная погода сохранится в Москве и области в предстоящие выходные, но в ночь на понедельник ожидается снег, следует из прогноза погоды на выходные, опубликованного на сайте Гидрометцентра в пятницу.

В ночь на субботу, 12 декабря, в Москве и области будет малооблачно и без осадков, температура воздуха составит от -13 до -11 градусов. Днем в субботу сохранится малооблачная погода с температурами от 7 до 5 градусов мороза, следует из данных.

В ночь на воскресенье в Москве и области будет облачно и с прояснениями, преимущественно без осадков с температурой воздуха от -10 до -8. Днем в воскресенье осадков также не ожидается, сохранится морозная погода с температурой от 6 до 4 градусов мороза, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Снег в столице и области ожидается в ночь на понедельник, 14 декабря, ветер сменится на юго-восточный. Атмосферное давление в выходные составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр Москва Подмосковье

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