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Подозреваемый в мошенничестве на $250 млн иранец задержан в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве гражданина Ирана, подозреваемого в многомиллионном хищении на родине, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками НЦБ Интерпола совместно с оперативниками Главного управления МВД России по Москве задержан гражданин Исламской Республики Иран Джами Сейедэсмаил", - сказала Волк журналистам.

По ее словам, обвиняемый в мошенничестве иранец был объявлен в международный розыск в октябре этого года на основании запроса правоохранительных органов Ирана. "Согласно информации иностранных коллег, он может быть причастен к хищению порядка 250 миллионов долларов", - сообщила представитель МВД.

Задействование каналов Интерпола позволило оперативно установить факт въезда подозреваемого в Россию и задержать его на 22-м километре Калужского шоссе. "В настоящее время он доставлен в отдел внутренних дел. Проводится оформление необходимых материалов для принятия решения в соответствии с законодательством", - заключила представитель ведомства.

Ирина Волк Иран МВД РФ Интерпол Москва

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