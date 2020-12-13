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На москвича завели уголовные дела за вовлечение дочери в наркоторговлю

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские возбудили несколько уголовных дел в отношении жителя Москвы, чья 10-летняя дочь была поймана на сбыте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в полицию поступила информация о группе граждан, которые, возможно, занимаются сбытом наркотиков на территории столицы.

В результате в подъезде одного из домов на Шипиловской улице полицейские встретили 10-летнюю девочку, к которой при себе оказалось 76 свертков с веществом неизвестного происхождения.

Согласно проведенному исследованию, 10 свертков изъятого материала массой 1,04 грамма содержат в своем составе наркотическое средство - метадон. Остальные вещества были отправлены на экспертизу.

Как выяснилось, ребенок действовал по указанию отца. Девочка помещена в одно из столичных медицинских учреждений, ее 47-летний отец задержан.

Кроме того задержан еще однин подозреваемый - 42-летний приезжий. У него было изъято девять свертков общей массой более 2,5 грамма, содержащих метадон.

Возбуждены дела по статьям "приготовление к преступлению и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" и "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления". Подозреваемые арестованы.

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