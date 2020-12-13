Один человек погиб при пожаре в доме на Цветном бульваре в Москве

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Одна из квартир загорелась на Цветном бульваре в столице. Как сообщает МЧС по Москве, к настоящему моменту возгорание ликвидировано. В результате ЧП погиб один человек.

В ведомстве уточняют, что пожар произошел на 5-м этаже 5-этажного дома по адресу Цветной бульвар, дом 21, строение 6. Оогонь частично ушел на чердак, площадь пожара составила около 150 кв. метров.

Из дома были эвакуированы 20 человек.