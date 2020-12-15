Доходный дом Климова в Москве признали объектом культурного наследия

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Доходному дому Климова на Земляном Валу в центре Москвы присвоен статус выявленного объекта культурного наследия, теперь здание будет находиться под государственной охраной, сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия во вторник.

Доходный дом на Земляном Валу построен в 1910-1913 годах в стиле позднего модерна по проекту знаменитого архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее.

Глава ведомства Алексей Емельянов отметил, что мемориальная ценность здания связана с именем конструктора авиационных двигателей Владимира Климова. Дом был возведен по заказу его отца.

Присвоение охранного статуса означает, что здание нельзя сносить, а все работы в нем должны быть согласованы с городской администрацией.

Доходный дом Климова расположен на Земляном Валу, 66/20. После революции квартиры в здании использовали как коммуналки, которые расселили только к концу XX века. Сейчас это одно из зданий РАТИ ГИТИС.