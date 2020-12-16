Ботаническая улица в Москве станет шире после реконструкции

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Ширина проезжей части Ботанической улицы увеличится с 10,5 до 14 метров после окончания реконструкции, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Как пояснила руководитель ведомства Юлиана Княжевская, ширина проезжей части на участке от улицы Кашенкин Луг до развязки на улице Комдива Орлова составляет 10,5 м по одной полосе движения в каждом направлении, что является ненормативным для улиц районного значения с организацией движения общественного транспорта.

Реконструкция затронет порядка 3 км улицы. Кроме того, будут добавлены новые парковочные места возле главного входа в Ботанический сад и на пересечении с Малой Ботанической улицей; поставят новые светофоры, реконструируют пешеходную сеть и объединят велосипедные дорожки.

"Сеть велосипедных дорожек, предусмотренная в рамках реализации проекта, объединит железнодорожную платформу "Останкино" и основной вход Главного Ботанического сада", - уточнила Княжевская.

Проект реконструкции Ботанической улицы был одобрен ГЗК Москвы 15 октября.