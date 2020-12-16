В Москве построят завод по выпуску ветеринарных препаратов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Компания "БиноМедВетСервис", которой присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта, создаст в столице завод по производству ветеринарных препаратов с общим объемом инвестиций 514 млн рублей.

Соответствующее соглашение с инвестором подписали 16 декабря в рамках встречи правительства Москвы с промышленными компаниями.

По условиям соглашения, компания "БиноМедВетСервис" построит современное предприятие, на котором будет налажено производство как минимум пяти ветеринарных препаратов. Город уже предоставил инвестору в аренду земельный участок в Юго-Западном административном округе площадью 0,3 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам.

По его словам, инвестиции в строительство завода составят 514 млн рублей. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. На предприятии будет создано 85 новых рабочих мест.

Ранее эта компания получила главный компонент действующего вещества из Германии, препараты производила в белорусском Гомеле. Теперь инвестор наладит производство полного цикла: от изготовления субстанции до конечного продукта.

Глава департамента инвестиционной и промполитики столицы Александр Прохоров отметил, что статус инвестиционного приоритетного проекта дает право на существенные налоговые и неналоговые льготы.

"Общая налоговая нагрузка может быть снижена для инвестора на четверть. Налог на прибыль уменьшается на 26% (он составит 12,5% вместо 17%), на 99% снижается земельный налог, обнуляется налог на имущество. Кроме того, наличие такого статуса позволяет компаниям, в том числе "БиноМедВетСервис", получить льготы по арендной плате за участок: она составит всего 0,01% вместо 1,5% от кадастра", - сказал Прохоров.

Статус ИПП присваивается компаниям, которые строят или модернизируют промышленные производства, создают промкомплексы, индустриальные парки и технопарки. Сегодня в Москве реализуются инвестиционные приоритетные проекты по созданию технопарков, индустриального парка, пищевых производств, завода по выпуску автокомпонентов, производства железобетонных изделий, музейно-выставочного комплекса, геронтологических центров.

Механизм присвоения статусов инвестиционного приоритетного проекта был запущен в 2018 году, и в настоящее время таких проектов в столице 14 с совокупным объемом инвестиций более 30 млрд рублей, на новых предприятиях будет создано 10,8 тыс. рабочих мест.