Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:24Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

В Москве построят завод по выпуску ветеринарных препаратов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Компания "БиноМедВетСервис", которой присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта, создаст в столице завод по производству ветеринарных препаратов с общим объемом инвестиций 514 млн рублей.

Соответствующее соглашение с инвестором подписали 16 декабря в рамках встречи правительства Москвы с промышленными компаниями.

По условиям соглашения, компания "БиноМедВетСервис" построит современное предприятие, на котором будет налажено производство как минимум пяти ветеринарных препаратов. Город уже предоставил инвестору в аренду земельный участок в Юго-Западном административном округе площадью 0,3 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам.

По его словам, инвестиции в строительство завода составят 514 млн рублей. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. На предприятии будет создано 85 новых рабочих мест.

Ранее эта компания получила главный компонент действующего вещества из Германии, препараты производила в белорусском Гомеле. Теперь инвестор наладит производство полного цикла: от изготовления субстанции до конечного продукта.

Глава департамента инвестиционной и промполитики столицы Александр Прохоров отметил, что статус инвестиционного приоритетного проекта дает право на существенные налоговые и неналоговые льготы.

"Общая налоговая нагрузка может быть снижена для инвестора на четверть. Налог на прибыль уменьшается на 26% (он составит 12,5% вместо 17%), на 99% снижается земельный налог, обнуляется налог на имущество. Кроме того, наличие такого статуса позволяет компаниям, в том числе "БиноМедВетСервис", получить льготы по арендной плате за участок: она составит всего 0,01% вместо 1,5% от кадастра", - сказал Прохоров.

Статус ИПП присваивается компаниям, которые строят или модернизируют промышленные производства, создают промкомплексы, индустриальные парки и технопарки. Сегодня в Москве реализуются инвестиционные приоритетные проекты по созданию технопарков, индустриального парка, пищевых производств, завода по выпуску автокомпонентов, производства железобетонных изделий, музейно-выставочного комплекса, геронтологических центров.

Механизм присвоения статусов инвестиционного приоритетного проекта был запущен в 2018 году, и в настоящее время таких проектов в столице 14 с совокупным объемом инвестиций более 30 млрд рублей, на новых предприятиях будет создано 10,8 тыс. рабочих мест.

Москва БиноМедВетСервис

Новости
Экономический кризис

Москвичам за время пандемии COVID-19 оказали поддержку на 45 млрд руб.

Собянин заявил, что в Москве нет необходимости вводить жесткий локдаун

Москвичей предупредили о снеге и гололеде вечером в среду

Пандемия коронавируса

Московским частным клиникам разрешили делать прививки от COVID-19

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

В Большом театре прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

В Большом театре прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

Доходный дом Климова в Москве признали объектом культурного наследия

Доходный дом Климова в Москве признали объектом культурного наследия

Почти 80 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве в ночь на вторник выпадет до пяти сантиметров снега

В Москве в ночь на вторник выпадет до пяти сантиметров снега
Пандемия коронавируса

Журналист привился от COVID в Москве, представившись соцработником

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');