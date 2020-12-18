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ВПП-1 "Шереметьево" будет введена в строй после ремонта 24 декабря

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" объявил, что введет в строй первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1). Она была на реконструкции.

Ранее предполагалось, что ее откроют 4 декабря.

ВПП-1 используется с 1950-х годов. Ее закрыли на реконструкцию в конце 2019 года. В рамках ремонта нужно было реконструировать саму полосу и несколько рулежных дорожек, построить две скоростные дорожки, оснастить полосу новым светосигнальным оборудованием и системой оповещения об образовании гололеда.

Подрядчиком работ стало ООО "Энерго-строй", договор с ним заключили на 8,2 млрд рублей, следует из материалов закупки. По условиям контракта работы должны были завершиться до декабря 2020 года.

Реконструкция ВПП-1 продолжилась, несмотря на падение авиаперевозок на фоне пандемии COVID-19, говорил ранее первый замгендиректора "Шереметьево" Андрей Никулин. Заморозка проекта привела бы к его удорожанию "минимум на треть", объяснил он.

"Мы понимаем, что три ВПП в настоящее время, безусловно, нам не нужны. Общая пропускная способность после введения новой структуры воздушного пространства и трех наших ВПП составит 100 взлетно-посадочных операций (ВПО) в час. Максимально, что мы планируем на следующий год - это 55 ВПО. То есть, по сути, аэропорт сможет обеспечить двойную пропускную способность от потребности следующего года", - говорил Никулин.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт России. Его базовая авиакомпания - "Аэрофлот". Аэропорт контролирует ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%). Эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, небольшой пакет - у "Аэрофлота".

Шереметьево Аэрофлот Москва Андрей Никулин Энерго-строй

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