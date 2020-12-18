Пожилых пациенток перепутали при выписке из столичной больницы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной клиники, допустившие халатность, которая привела к путанице при выписке двух пенсионерок, были уволены, говорится в пресс-релизе департамента здравоохранения Москвы.

"В ходе проверки установлен грубый факт нарушения должностных обязанностей медицинским персоналом, сотрудники, допустившие халатность, уволены. Главный врач больницы встретился с родственниками и принес извинения за сложившуюся ситуацию, признав нарушения со стороны своего персонала", - говорится в сообщении.

В департаменте также заявили, что в связи результатами проверки главному врачу госпиталя вынесен выговор. Проверка была проведена по факту публикации в СМИ о том, что "больница при выписке выдала родственникам другую женщину".

Было установлено, что одновременно в больницу поступили две пожилые пациентки одного возраста с похожим телосложением, а также схожими диагнозами. Кроме того, в силу возраста у этих пациенток могла возникнуть сложность с самоидентификацией, в связи с чем работник, оформлявший их на госпитализацию, допустил ошибку, перепутав документы двух женщин. В результате этого, из больницы была выписана женщина с документами другой пациентки.

Ранее в СМИ появилась информация, что в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны родственникам, которые приехали забирать свою бабушку, передали незнакомую им пенсионерку.

Сама женщина не помогла ничего прояснить, как так числится на учете в психоневрологическом диспансере. По словам родственников, у женщины были личные вещи, которые действительно принадлежат их бабушке.