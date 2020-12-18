Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

Пожилых пациенток перепутали при выписке из столичной больницы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной клиники, допустившие халатность, которая привела к путанице при выписке двух пенсионерок, были уволены, говорится в пресс-релизе департамента здравоохранения Москвы.

"В ходе проверки установлен грубый факт нарушения должностных обязанностей медицинским персоналом, сотрудники, допустившие халатность, уволены. Главный врач больницы встретился с родственниками и принес извинения за сложившуюся ситуацию, признав нарушения со стороны своего персонала", - говорится в сообщении.

В департаменте также заявили, что в связи результатами проверки главному врачу госпиталя вынесен выговор. Проверка была проведена по факту публикации в СМИ о том, что "больница при выписке выдала родственникам другую женщину".

Было установлено, что одновременно в больницу поступили две пожилые пациентки одного возраста с похожим телосложением, а также схожими диагнозами. Кроме того, в силу возраста у этих пациенток могла возникнуть сложность с самоидентификацией, в связи с чем работник, оформлявший их на госпитализацию, допустил ошибку, перепутав документы двух женщин. В результате этого, из больницы была выписана женщина с документами другой пациентки.

Ранее в СМИ появилась информация, что в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны родственникам, которые приехали забирать свою бабушку, передали незнакомую им пенсионерку.

Сама женщина не помогла ничего прояснить, как так числится на учете в психоневрологическом диспансере. По словам родственников, у женщины были личные вещи, которые действительно принадлежат их бабушке.

Москва

Новости
Пандемия коронавируса

Катки и парки в Москве в новогоднюю ночь будут закрыты

Катки и парки в Москве в новогоднюю ночь будут закрыты
Пандемия коронавируса

Власти Москвы не увидели рисков введения локдауна до Нового года

Дети, пропавшие в пещерах близ Домодедово, найдены живыми

Дети, пропавшие в пещерах близ Домодедово, найдены живыми

Десять человек пропали в пещерах Сьяны в Подмосковье

Десять человек пропали в пещерах Сьяны в Подмосковье

Власти Москвы предложили заменить для мигрантов карантин на ПЦР-тесты

Москвичи могут получить вакцину от COVID-19 в 70 поликлиниках

Москвичи могут получить вакцину от COVID-19 в 70 поликлиниках

В Москве нейросеть начала помогать ГИБДД штрафовать водителей

Москва отменила "добровольное страхование" жилья

ТЦ "Океания" грозит миллионный штраф за нарушение мер профилактики COVID-19

ТЦ "Океания" грозит миллионный штраф за нарушение мер профилактики COVID-19

Еще 76 человек с коронавирусом скончались в Москве

Еще 76 человек с коронавирусом скончались в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');