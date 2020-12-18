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МТС задумалась о едином офисном пространстве в Москве

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МТС" утвердил создание специального комитета для оценки возможности в будущем объединить сотрудников телеком-компании из Москвы в едином офисном пространстве.

Согласно сообщению МТС, в спецкомитет при совете директоров войдут три независимых директора: Томас Холтроп, Валентин Юмашев и Регина фон Флемминг.

"Спецкомитет создается для рассмотрения целесообразности и возможных вариантов объединения сотрудников в Москве в едином офисном пространстве в перспективе нескольких лет", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС.

В настоящее время в Москве и Подмосковье насчитывается несколько десятков офисов МТС. Головной офис компании в Москве расположен на улице Марксистская в Таганском районе. Это здание МТС занимает много лет, за это время ее конкуренты по "большой тройке" - "Мегафон" и "Вымпелком" - из "исторических" переехали в более современные штаб-квартиры.

Персонал МТС в Московском регионе насчитывает около 15 тыс. человек (включая персонал МТС-банк ).

МТС Москва

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