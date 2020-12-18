Гидрометцентр спрогнозировал похолодание в Москве со вторника

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Никольских морозов не стоит ждать 19 декабря в день Николая Угодника, также их не будет и в День зимнего солнцестояния 21 декабря, понижение температуры воздуха в московском регионе ожидается со вторника, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"День зимнего солнцестояния - это самый короткий день. Накануне еще 19 декабря, известный как день Николая Угодника, когда наступают "никольские морозы". Но и 19 декабря, и 21 декабря будут незначительно низкие температуры, отрицательные значения, но выше климатической нормы", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, в субботу в Москве и области в течение всего дня ожидается снег. Температура воздуха в ночные часы составит 3-5 градусов мороза, а днем - 2-4 градуса мороза.

"Снег будет идти ночью и днем, выпадет в районе 4-5 миллиметров. Это значит, что высота снежного покрова повысится сантиметров на пять", - уточнил собеседник агентства.

"И в воскресенье уже можно будет в Подмосковье, особенно на западе, лепить снежную бабу, катать детей на санках, и самим вставать на лыжи", - отметил Вильфанд. Он добавил, что на юге и юго-востоке Москвы снега будет меньше, чем в центре, на севере и на западе столицы.

"Со вторника, 22 декабря, начинается понижение температуры. Осадки будут возможны местами. Температура воздуха в ночные часы в Москве будет опускаться до 7-9 градусов мороза, по области до двухзначных отрицательных значений, днем будет от -3 до -8 градусов, что соответствует климатической норме декабря", - сказал Вильфанд.

Представитель Гидрометцентра сказал, что Москва находится на границе теплых и холодных воздушных масс, и Европейская часть России сейчас четко делится: на востоке преобладают холодные массы, на западе - теплые, "поэтому в Петербурге сейчас температуры выше, чем в Москве".

Вильфанд посоветовал не привязывать погодные явления к каким-то датам в календаре, религиозным праздникам. "Погода самостоятельна. Она, как кошка, которая гуляет сама по себе. Она не соответствует каким-то датам или значениям. Есть представление о том, бывают Крещенские, бывают Рождественские морозы, но статистика не подтверждает этого: бывают и теплые, и холодные дни", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.