Ёлку до 120 см можно будет бесплатно провезти в наземном транспорте Москвы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Елку до 120 см можно будет провезти бесплатно в наземном транспорте столицы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы в пятницу. Чтобы провезти дерево высотой от 120 до 180 см, нужно приложить карту к валидатору.

Елку до 150 см в высоту можно будет провезти бесплатно в метро и МЦК. Дерево высотой от 150 см до 220 см можно будет провезти, купив билет за 60 рублей для провоза багажа, сообщили в департаменте.

Между тем, на МЦД можно бесплатно провезти елку длиной до 180 см. Провоз елки от 180 до 220 см требует оплаты – 120 рублей за 100 км, 240 рублей от 100 км.

Ёлки для провоза в транспорте должны быть упакованы.