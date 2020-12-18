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Сервис доставки продуктов с фермерских ярмарок запустили в Москве

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве начал работать сервис по доставке продуктов с фермерских ярмарок, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк журналистам в пятницу.

"В Москве уже сложилась хорошая практика, когда у нас работают ярмарки выходного дня и межрегиональные ярмарки. Сейчас мы запустили дополнительный сервис по доставке свежих фермерских продуктов с наших ярмарок. Теперь горожане смогут заказать уже полюбившиеся фермерские продукты с ярмарок", - сказал он.

По словам Немерюка, в настоящее время такую услугу можно получить на пяти ярмарках, в дальнейшем сервис будет расширяться.

Он добавил, что проект реализуется совместно с сервисом "Яндекс.Еда".

Москва Яндекс.Еда

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