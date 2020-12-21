Мэрию Москвы попросили оказать поддержку столичным ТЦ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой поддержать владельцев торговых комплексов, и, в частности, снизить ставку налогов и размер арендных платежей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

"Российский совет торговых центров просит главу столицы оказать своевременную поддержку владельцев торговых, торгово-развлекательных и деловых центров Москвы", - сказали в пресс-службе.

В качестве мер поддержки РСТЦ просит снизить ставку налога на имущество организаций до 50% от установленных ставок (приблизив их к реальной на текущий период) и перенести сроки оплаты налога на 2021-2022 годы или до уровня восстановления выручки за 2019 год.

Совет также просит снизить размер арендной платы за земельные участки ретроспективно, начиная с 1 января 2020 года, и рассмотреть снижение ставок до минимального размера 0,3%.

Кроме того, в РСТЦ просят помочь в направлении обращения в правительство РФ об изменении методики определения кадастровой стоимости зданий и земельных участков для приближения оценки к рыночной стоимости, учитывающей в настоящих условиях реальную прибыльность ТЦ.

"Колоссальный урон" от весеннего локдауна

"2020 год стал беспрецедентным для собственников коммерческой недвижимости Москвы, весенний локдаун нанес колоссальный урон, способствующий регрессу всей отрасли. Падение доходов арендодателей достигло 50%, что в свою очередь негативно отразилось на способности владельцев объектов коммерческой недвижимости своевременно исполнять обязательные выплаты по налоговым и кредитным обязательствам", - пояснил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

По его словам, отсутствие льгот для банков - залогодержателей объектов коммерческой недвижимости, окончание льготного периода по условиям арендной платы за земельные участки, а также плановое увеличение кадастровой стоимости объектов являются одними из факторов, "губительно влияющих на дальнейшую деятельность и жизнеспособность торговых и деловых центров города".

"Поэтому на данный момент, во избежание потери основного налогоплательщика, безукоризненно пополняющего бюджет столицы и обеспечивающего поддержание и развитие должного уровня городской инфраструктуры, необходимо в срочном порядке внедрять меры поддержки со стороны правительства Москвы, без которых рассчитывать на благоприятный исход ситуации более не представляется допустимым", - подчеркнул Москаленко.

Ранее РСТЦ направлял обращения в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос комплексной поддержки отрасли. Представители ТЦ просят помощи по трем направлениям: предоставление субсидий на текущую деятельность, льготы и отсрочки по налогам (федеральным и региональным), скорейшее открытие ТЦ в тех регионах, где работа непродовольственной торговли в торговых центрах по-прежнему не разрешена.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщал, что ТЦ находятся в преддефолтном состоянии, поскольку им приходится одновременно субсидировать арендаторов и уплачивать налоги. Он отметил, что владельцы торговых центров нуждаются в государственной поддержке не меньше арендаторов.