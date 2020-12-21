Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на западе Москвы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали, ещё один погиб при пожаре в многоэтажном доме на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там уточнили, что загорелась квартира на десятом этаже 14-этажного жилого дома на ул. Академика Павлова

"Из шести спасенных четыре человека пострадали и один человек погиб", - сказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 45 кв. метров, к этому моменту он ликвидирован.

Москва

Новости
Пандемия коронавируса

Половина всех медиков Москвы переболела коронавирусом

Половина всех медиков Москвы переболела коронавирусом

Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции

Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции

Москвичи начали получать фальшивые счета за коммунальные услуги

Москвичи начали получать фальшивые счета за коммунальные услуги

Собянин объявил о приходе в Москву ресторанного гида Michelin

Чиновники опровергли рассылку московским учителям анкет о митингах

Пандемия коронавируса

Клубу Pravda в Москве пригрозили закрытием за нарушения на концерте Sunsay

Более 200 ёлочных базаров открылись в Москве

Более 200 ёлочных базаров открылись в Москве

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 декабря

Московскому клубу грозит миллионный штраф за отсутствие масок на концерте "Кровостока"

В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');