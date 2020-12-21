Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на западе Москвы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали, ещё один погиб при пожаре в многоэтажном доме на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там уточнили, что загорелась квартира на десятом этаже 14-этажного жилого дома на ул. Академика Павлова

"Из шести спасенных четыре человека пострадали и один человек погиб", - сказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 45 кв. метров, к этому моменту он ликвидирован.