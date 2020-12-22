Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:00Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 77 364 641+541 155

Останкинскую телебашню украсит художественное освещение

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Впервые новогоднее световое шоу будет запущено на московской Останкинской телебашне 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Там уточнили, что до 10 января с 18:00 до 23:00 шоу будет включаться на 5 минут в начале каждого часа, а непосредственно в новогоднюю ночь художественное освещение Останкинской телебашни будет украшать столицу с нуля до часа ночи (по московскому времени).

"Возможность проведения светового шоу появилась благодаря новой подсветке Останкинской телебашни, которая станет самой высокой в Европе, а также самой высокой художественно-архитектурной подсветкой в мире, которая эксплуатируется в условиях низких температур", - заявили в РТРС.

Новое оборудование дает возможность проводить световые праздничные шоу, которые Останкинская телебашня планирует по случаю различных государственных праздников и значимых культурных событий.

В новой системе архитектурного освещения телебашни предусматриваются различные режимы работы, в том числе ночной, праздничный и свободный.

Москва

Новости

В попечительском совете Театра Станиславского остались Ротенберг и Кибовский

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Половина всех медиков Москвы переболела коронавирусом

Половина всех медиков Москвы переболела коронавирусом

Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции

Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции

Москвичи начали получать фальшивые счета за коммунальные услуги

Москвичи начали получать фальшивые счета за коммунальные услуги

Собянин объявил о приходе в Москву ресторанного гида Michelin

Чиновники опровергли рассылку московским учителям анкет о митингах

Пандемия коронавируса

Клубу Pravda в Москве пригрозили закрытием за нарушения на концерте Sunsay

Более 200 ёлочных базаров открылись в Москве

Более 200 ёлочных базаров открылись в Москве

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');