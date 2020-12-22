Останкинскую телебашню украсит художественное освещение

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Впервые новогоднее световое шоу будет запущено на московской Останкинской телебашне 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Там уточнили, что до 10 января с 18:00 до 23:00 шоу будет включаться на 5 минут в начале каждого часа, а непосредственно в новогоднюю ночь художественное освещение Останкинской телебашни будет украшать столицу с нуля до часа ночи (по московскому времени).

"Возможность проведения светового шоу появилась благодаря новой подсветке Останкинской телебашни, которая станет самой высокой в Европе, а также самой высокой художественно-архитектурной подсветкой в мире, которая эксплуатируется в условиях низких температур", - заявили в РТРС.

Новое оборудование дает возможность проводить световые праздничные шоу, которые Останкинская телебашня планирует по случаю различных государственных праздников и значимых культурных событий.

В новой системе архитектурного освещения телебашни предусматриваются различные режимы работы, в том числе ночной, праздничный и свободный.