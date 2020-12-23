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Сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Поезда на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро утром в среду ходили с увеличенными интервалами, передает корреспондент "Интерфакса".

По его информации, в 9:30 на участке "Таганская" - "Кузнецкий мост" интервалы движения поездов доходили до 4-5 минут.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что сбой произошел из-за неисправности датчика контроля дверей одного из составов. Он отметил, что сейчас движение поездов на линии вошло в график.

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