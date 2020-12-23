Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

Структура "Росатома" открыла в Москве центр трехмерной печати

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Русатом - Аддитивные технологии" (РусАТ, входит в АО "ТВЭЛ") запустило в среду на площадке Московского завода полиметаллов первый центр аддитивных технологий (ЦАТ), сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Главная задача сети ЦАТ – обеспечение до 50% услуг 3D-печати и инжиниринга в области аддитивных технологий на территории России.

В дальнейшем "РусАТ" планирует создание сети аналогичных центров в рамках реализации дорожной карты по развитию направления "технологии новых материалов и веществ" до 2024 года, подписанной год назад между "Росатомом" и правительством.

По данным компании, московский ЦАТ – единственный центр в России, работающий на отечественном оборудовании собственного производства. Центр укомплектован 3D-принтерами для печати металлическими порошками по технологии SLM (Selective Laser Melting – селективное сплавление порошкового материала посредством лазера, самая популярная технология 3D-печати металлами - ИФ). В Центре будет завершена отладка и отработка режимов печати, после чего можно будет принимать заказы на 3D-печать.

Запуск полного цикла производства аддитивной продукции планируется осуществить к июню 2021 года.

Как сообщила журналистам президент ТВЭЛ Наталья Никипелова, "на 10 центров аддитивных технологий в "Росатоме" сейчас выделено 2 млрд рублей. Это отраслевой объем финансирования на создание центров", - сказала она, добавив, что есть еще софинансирование от партнеров в зависимости от их потребности.

"Институты, университеты, областные бюджеты готовы вкладываться в это", - отметила она.

ООО "РусАТ" – специализированная компания - интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трехмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство.

Москва Росатом Русатом - Аддитивные технологии ЦАТ

Новости
Пандемия коронавируса

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Вооруженный мужчина напал на банк в центре Москвы, но ничего не взял

Пандемия коронавируса

Собянин счел невозможным снятие COVID-ограничений в Москве сейчас

В попечительском совете Театра Станиславского остались Ротенберг и Кибовский

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Половина всех медиков Москвы переболела коронавирусом

Половина всех медиков Москвы переболела коронавирусом

Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции

Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции

Москвичи начали получать фальшивые счета за коммунальные услуги

Москвичи начали получать фальшивые счета за коммунальные услуги
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');