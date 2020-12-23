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Убивший женщину и ее малолетнего сына москвич получил пожизненный срок

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя столицы, убившего в ноябре 2018 году свою знакомую и ее несовершеннолетнего сына, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В Московском городском суде провозглашен приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Батыгина. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в суде в среду.

Батыгин, рассказали в свою очередь в прокуратуре Москвы, признан виновным в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего (п.п. "а, в, д, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Батыгин в октябре 2018 года вышел из тюрьмы, где отбывал срок за совершение покушения на убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Судом установлено, что злоумышленник с целью совершения разбойного нападения на одиноких женщин познакомился на одном из сайтов знакомств с 35-летней москвичкой.

Войдя к ней в доверие, он предложил молодой женщине встретиться, на что та согласилась. После встречи потерпевшая пригласила Батыгина к себе домой, где также находился ее малолетний сын. Оказавшись в квартире, подсудимый изучил обстановку и убедился, что мама с сыном проживают вдвоем. Ночью, когда ребенок спал в своей комнате, Батыгин взял два хозяйственных ножа и напал на женщину, нанеся ей не менее 31 удара в область головы, шеи, груди, спины и верхних конечностей, уточнили в Мосгорсуде.

Когда мужчина убивал женщину, на кухню вбежал ее 12-летний сын и попытался защитить мать, схватив металлический гвоздодер. Батыгин в ответ ударил мальчика рукой по лицу, после чего тот упал на пол.

Затем осужденный двумя ножами нанес ребенку не менее 36 ударов в различные части тела, потом взял лежащий на полу металлический гвоздодер и ударил им мальчика по голове не менее девяти раз. Затем Батыгин обмотал голову ребенка полимерной пленкой и удерживал до тех пор, пока потерпевший не задохнулся, заключили в Мосгорсуде.

В итоге Батыгин похитил имущество своих жертв на сумму более 110 тыс. руб. и скрылся, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке Следственного комитета.

В СК подчеркнули, что "мужественный поступок маленького мальчика, стремившегося спасти родного человека" от преступника ценой собственной жизни, "поражает своим бесстрашием и героизмом". По решению председателя ведомства мальчик был награжден ведомственной медалью "Доблесть и отвага" посмертно.

Москва Мосгорсуд СКР

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