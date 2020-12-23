В Москве погиб журналист Михаил Бударагин

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на 23 декабря в Москве на Беломорской улице нашли погибшим журналиста Михаила Бударагина, сообщило издание "Вечерняя Москва". Ему было 36 лет. В этом издании он в последнее время руководил отделом спецкоров и обозревателей.

В правоохранительных органах газете сообщили, что смерть наступила в результате многочисленных травм. Пока неясно, что с Бударагиным произошло. Следствие рассматривает две версии случившегося: смерть в результате насильственных действий и самоубийство. СК по Москве назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Михаил Бударагин окончил филологический факультет Новгородского государственного университета по специальности "учитель литературы". До 2007 года он был главным редактором сайта "Единой России", а также он входил в федеральный политсовет "Молодой гвардии Единой России".

Он сотрудничал с "Известиями", "Взглядом.ру", "GlobalRus.ru" и газетой "Культура", был шеф-редакторм сайта "Актуальные комментарии", читал лекции.