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Портал мэрии Москвы запустил сервис по поиску убежавших кошек и собак

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы сообщила, что запустила на своем сайте сервис по поиску домашних животных. Чиновники считают, что с его помощью можно будет создать единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак в городе.

"Таким образом, хозяева смогут найти своих любимцев, а другие горожане — помочь им в этом", — прокомментировала через пресс-службу заммэра Анастасия Ракова.

Найти сервис на портале mos.ru можно в разделе "Услуги", категории "Животные и окружающий мир". Система поиска будет фильтровать объявления по совпадающим параметрам, поэтому для удобства поиска можно описать питомца: указать вид, породу, пол, окрас и возраст животного. Необходимо также сообщить номер его клейма или чипа, дату его потери или обнаружения, указать адрес, где животное было найдено или потерялось.

Москва Анастасия Ракова

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